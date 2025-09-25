Chico Pardo adquiere 25% de Banamex

Chico Pardo adquiere 25% de BanamexConoce los detalles de la operación financiera entre Fernando Chico Pardo y Grupo Financiero Banamex
Citi anunció hoy que una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y su familia cercana acordó comprar 25 por ciento de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex.
"Bajo esta operación, Fernando Chico Pardo adquirirá el 25 por ciento (aproximadamente 520 millones de acciones) de las acciones ordinarias de Banamex, a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.
"A la firma, esto implica un precio a valor tangible bajo criterios contables mexicanos de 0.95 veces, resultando en una contraprestación total estimada de 42 mil millones de pesos", informó Citigroup en un comunicado.
Al cierre de la operación -la cual se espera que se complete en la segunda mitad de 2026 tras las autorizaciones regulatorias correspondientes- Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.
Ignacio Deschamps seguirá desempeñándose como presidente del Consejo de Banco Nacional de México y Manuel Romo continuará como director general de Banamex.
Chico Pardo es exdirector de Grupo Financiero Inbursa, fundador de la firma de capital de riesgo Promecap y uno de los principales accionistas del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que opera, entre otros, el Aeropuerto Internacional de Cancún.