Auditoría revela pagos indebidos y sobreprecio

CIUDAD DE MÉXICO.- Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que en la Compra Consolidada de Medicamentos —la cual se tuvo que reiniciar por orden presidencial— hubo funcionarios de Birmex que hicieron pagos indebidos, sin transparencia y avalaron pagos millonarios a sobreprecio a farmacéuticas.

Finalmente se realizó un nuevo concurso que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, garantiza el abasto. Pero en la auditoría 2025-02-0IC-12-277-AAD-001, a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se detalló que se determinaron 21 observaciones, de las cuales ninguna ha sido solventada, y se destacó que también se encontró la entrega de contratos de compra de medicamentos e insumos a farmacéuticas que presentaron cartas de respaldo de empresas que estaban inhabilitadas.

El pasado 18 de diciembre, EL UNIVERSAL publicó una entrevista con el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, quien aseguró que, a pesar de que se reinició el proceso de compra consolidada, el abasto de medicamentos está garantizado para el próximo año.

En este sentido, en los resultados de la auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fechada el pasado 28 de noviembre, se concluyó que hubo una falta de capacitación de los funcionarios que intervinieron en los procedimientos de contratación.

También desconocimiento de la normatividad aplicable, lo que provocó que, se indica, no se garantizara que los recursos públicos se hayan ejercido con eficiencia, eficacia, economía y honradez.