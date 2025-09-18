Ya está Hernán Bermúdez en México; lo llevan al Altiplano

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex Secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H", ya está en el País tras un complejo traslado desde Paraguay que incluyó varias escalas y cambios en el plan de vuelo.

Luego de una pernocta en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia, el avión Challenger 605 de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo transportaba aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas.

La aeronave despegó a las 08:20 horas (tiempo de México) y llegó a Tapachula alrededor de las 11:13 horas, según reportes de rastreo aéreo.

Ayer miércoles, el Challenger partió del Aeropuerto Silvio Pettirossi, en Asunción, Paraguay, tras la expulsión del ex funcionario mexicano acusado de vínculos con el grupo criminal "La Barredora".

En principio se había previsto una escala en Cozumel, Quintana Roo, pero el plan fue modificado y la aeronave llegó a Bogotá, donde pasó la noche antes de continuar rumbo a México.

Autoridades federales confirmaron que Bermúdez Requena será trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

El plan de vuelo está considerado de manera preliminar a Toluca desde Tapachula.

El Gobierno paraguayo decidió ejecutar ayer una medida migratoria soberana y expulsar a Bermúdez Requena tras determinar que su estancia en ese país era irregular, lo que evitó continuar con el procedimiento ordinario de extradición que se había abierto días antes.

El ex funcionario fue detenido el 12 de septiembre en una residencia en el barrio Surubi'í, en Mariano Roque Alonso, un sector exclusivo fuera de Asunción.

En el operativo participaron la Secretaría Nacional Antidrogas y la Fiscalía paraguayas, que aseguraron dinero en efectivo, joyas y un vehículo de alta gama.

Previo a la expulsión, el juez Osmar Legal le ofreció la opción de un trámite de extradición voluntaria, lo que habría acortado los tiempos judiciales, pero la defensa rechazó esa vía.

Aun así, el gobierno de Paraguay decidió aplicar el recurso migratorio, entregándolo de inmediato a autoridades mexicanas.

El traslado fue coordinado por elementos del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y el Instituto Nacional de Migración, quienes viajaron a Asunción para asegurar la entrega.

Bermúdez Requena tenía una orden de captura en México desde febrero de 2025 y una ficha roja de Interpol desde julio, lo que aceleró la cooperación internacional.