Profeco abre registro de compensación tras error de precios en Dell

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alcanzó un convenio con Dell México para resolver una controversia surgida durante El Buen Fin 2016, cuando la empresa canceló de forma unilateral las compras de diversas laptops que habían sido ofertadas a precios sorprendentemente bajos, desde 679 pesos.

¿Qué implicaciones tiene el convenio entre Profeco y Dell?

La disputa original ocurrió el 15 de noviembre de 2016, cuando algunos consumidores adquirieron equipos de cómputo en el sitio oficial de Dell al precio que promocionaban, pero la empresa canceló posteriormente las órdenes argumentando un error en la publicación.

Las quejas presentadas por quienes resultaron afectados derivaron en una acción colectiva promovida por Profeco.

Detalles sobre la compensación a consumidores afectados

Con el nuevo acuerdo, las personas representadas en la acción colectiva, así como quienes cumplan los requisitos para adherirse al convenio, podrán recibir una compensación por los daños derivados de aquella cancelación.

Para sumarse al beneficio, los interesados pueden comunicarse a los números telefónicos habilitados por Profeco y seguir los pasos establecidos hasta el 28 de mayo de 2027, que es la fecha límite para ser incluido en el acuerdo. No hay posibilidad de prórroga.

Acciones de Profeco ante la cancelación de compras

Por su parte, Profeco señaló que analizará la documentación recibida para verificar la procedencia de cada caso y notificará a los participantes vía correo electrónico sobre los pasos a seguir para recibir la compensación correspondiente.

Con esta acción, Profeco reafirma su compromiso de proteger los derechos de las y los consumidores frente a prácticas comerciales que les generan perjuicios.