Descarga gratis formato de carta de recomendación laboral

CIUDAD DE MÉXICO.- La carta de recomendación laboral sigue siendo uno de los documentos más solicitados durante el proceso de reclutamiento. Este documento, que avala la trayectoria y desempeño de una persona en un empleo anterior, puede ser determinante al momento de conseguir una nueva oportunidad laboral.

¿Qué es una carta de recomendación laboral?

La carta de recomendación laboral es un documento escrito por el empleador o supervisor que certifica el desempeño, habilidades y conducta profesional de un empleado. Su finalidad es respaldar la experiencia laboral de una persona ante futuros puestos de trabajo. Según la Ley Federal del Trabajo (artículo 132, fracción VIII), todo patrón está obligado a expedir una constancia o carta de recomendación al trabajador que haya concluido su relación laboral, siempre que éste lo solicite. En este sentido, la carta de recomendación laboral es también un derecho que permite destacar los logros y cualidades de un trabajador, al momento de optar por nuevas vacantes.

Consejos para una redacción efectiva

Para que una carta de recomendación laboral cumpla con sus objetivos, debe redactarse correctamente. Entre sus elementos básicos se encuentran: Encabezado: En este apartado se debe especificar el lugar, la fecha, nombre y apellido del remitente, cargo que ocupa y nombre de la empresa. Introducción: En este momento, ya es preciso identificar al candidato, señalando nombre completo, puesto que desempeñó dentro de la empresa y fechas de ingreso y salida. Cuerpo de la carta: En esta sección se encuentra específicamente la recomendación. Y, para ello, se deben mencionar habilidades, fortalezas, cualidades personales, logros alcanzados dentro de la empresa, entre otras contribuciones dentro del desempeño de sus tareas. Cierre: Para finalizar, se debe agregar información de contacto, una despedida formal y la firma.

Formato disponible para simplificar la redacción

Si quieres simplificar todo el proceso de redacción de una carta de recomendación laboral, te recomendamos descargar el formato Word o PDF disponible en Consultas El Universal. Este es un formato editable, listo para llenar con los datos correspondientes. Está elaborado con la estructura recomendada, manteniendo los parámetros profesionales para garantizar su correcta entrega. Por su parte, Consultas EL UNIVERSAL es una plataforma de servicio al lector que pone a tu disposición todo tipo de formatos descargables, por lo que también encontrarás cartas de renuncia, contratos, cartas de autorización, incluso, formato pagaré. Todo esto con sus respectivas recomendaciones y guías de llenado. Al mismo tiempo, esta plataforma se encarga de facilitar toda información relacionada con trámites. Por ejemplo, podrás realizar consultas de RFC, CURP, verificación vehicular, programa Hoy No Circula. Y, además, aprovechar las calculadoras disponibles para obtener estimaciones en cálculos de IVA, ISL, PTU, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, liquidación, finiquito y más.