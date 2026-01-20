Desfile planetario 2026: ¿cómo y cuándo ver el fenómeno cósmico?

Para quienes siguen de cerca los fenómenos del espacio, el cierre de febrero de 2026 traerá un evento que no pasa desapercibido. Se trata de un desfile planetario, también conocido como alineación planetaria, en el que seis planetas del Sistema Solar podrán observarse en una misma franja del cielo durante las horas posteriores al atardecer.

En México, la fecha clave será el 28 de febrero de 2026, aunque la visibilidad puede variar ligeramente según la ubicación y las condiciones atmosféricas.

¿Qué es un desfile planetario y por qué ocurre?

El término desfile planetario se utiliza de forma coloquial para describir la presencia simultánea de varios planetas visibles en una misma noche. Según Star Walk y la explicación astronómica respaldada por la NASA, este fenómeno es consecuencia de que los planetas orbitan alrededor del Sol en un plano similar llamado eclíptica. En determinados momentos, sus trayectorias coinciden visualmente desde la Tierra.

Para finales de febrero de 2026, Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio serán visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio pequeño. La Luna, con cerca del 90 por ciento de iluminación, se ubicará próxima a Júpiter, lo que añadirá un elemento visual destacado al evento.

Este tipo de alineaciones no representa ningún riesgo para la Tierra. De acuerdo con el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, solo el Sol y la Luna ejercen una influencia gravitacional significativa sobre nuestro planeta. Las alineaciones planetarias no provocan terremotos, tsunamis ni alteraciones climáticas, pese a los mitos que suelen circular en redes sociales.

Recomendaciones para observar la alineación planetaria

En Ciudad de México y gran parte del país, la observación óptima comenzará aproximadamente una hora después del ocaso del 28 de febrero de 2026. De acuerdo con Star Walk, los planetas se concentrarán en un sector de alrededor de 175 grados del cielo, lo que facilita su localización si se cuenta con un horizonte despejado.

Primero, elegir un sitio con baja contaminación lumínica y sin edificios o montañas que obstruyan la vista.

Segundo, ubicar el horizonte oeste para localizar a Mercurio y Venus, que estarán bajos y visibles por un periodo corto.

Tercero, identificar a Saturno y Neptuno en la constelación de Piscis, utilizando binoculares si es posible. Después, dirigir la mirada más alto hacia el sur para encontrar a Urano en Tauro.

Finalmente, al este, Júpiter destacará por su brillo cerca de la Luna.

De igual forma, se pueden utilizar aplicaciones de astronomía como Star Walk 2, que facilita la identificación precisa de cada planeta en tiempo real, una herramienta recomendada incluso por observatorios y divulgadores científicos.