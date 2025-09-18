Anuncian Parlamento Abierto para reforma a Ley de Amparo

Anuncian Parlamento Abierto para reforma a Ley de AmparoJavier Corral considera que la Reforma a la Ley de Amparo es un tema de gran relevancia que requiere un análisis detallado y la consideración de todas las partes interesadas.
La reforma a la Ley de Amparo impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum será discutida en Parlamento Abierto, anunció el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral.
“Lo que hemos acordado es el de buscar abrir un proceso de discusión abierto, o lo que se conoce como Parlamento Abierto, para conocer la opinión de las partes interesadas”, explicó el legislador.
La iniciativa de reforma fue turnada a las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y de Hacienda, órganos que trazarán la ruta de discusión y definir un método y dinámica de análisis y discusión.
De acuerdo con la propuesta, reforma la ley fiscal, la ley de amparo y la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“Es un tema de la mayor relevancia que debe ser analizado en sus méritos y debemos de darnos tiempo para escuchar inquietudes y para airear los pros y los contras”, consideró Corral.