Consar baja comisiones de Afore 2026

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro autorizó las comisiones que las Afore aplicarán en 2026, con una nueva reducción que llevará el promedio del sistema a 0.538%, ligeramente por debajo del 0.547% vigente en 2025. La medida forma parte del compromiso de mantener costos a la baja para los trabajadores que ahorran para su retiro.

¿Qué impacto tendrá la reducción de comisiones?

Según la Consar, nueve Afore cobrarán una comisión de 0.54%, mientras que PensionISSSTE se ubicará en 0.52%, la más baja del sistema. La autoridad estimó que esta disminución permitirá un ahorro adicional de 6.9 mil millones de pesos para los trabajadores, acumulando un beneficio proyectado de 214 mil millones hacia 2031 tras la reforma de 2020.

¿Cómo se comparan las Afore en términos de rendimiento?

El organismo destacó que las cuentas individuales se mantienen como uno de los instrumentos financieros más competitivos, al ofrecer portafolios diversificados y un rendimiento histórico real de 5.02%. Esto equivale a una ganancia promedio de 50.2 pesos por cada mil invertidos, con un costo de administración de apenas 5.4 pesos.

Representantes de las administradoras consideraron que la reducción no tendrá un impacto significativo para las Afore. El presidente de Amafore, Guillermo Zamarripa, señaló que la baja es marginal en comparación con 2022, cuando un ajuste abrupto redujo 30% de los ingresos del sector por comisiones.

El directivo añadió que, aunque las Afore han logrado una ligera recuperación en términos nominales desde el tope de 2022, todavía no alcanzan los niveles reales de 2021 debido al efecto de la inflación, por lo que los ingresos por comisiones continúan rezagados en términos reales.