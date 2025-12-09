Suspenderán líneas no registradas

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que a partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil que no estén asociadas a una persona o empresa serán suspendidas. La medida busca garantizar que los servicios de telecomunicaciones no sean utilizados de forma anónima para cometer delitos.

¿Qué implica la suspensión de líneas móviles?

Los usuarios tendrán un plazo de 30 días para registrar sus datos personales o empresariales ante los operadores de telefonía. Será necesario presentar identificación oficial, como credencial de elector o pasaporte, así como la CURP. En el caso de empresas, deberán presentar también su RFC.

Detalles sobre el registro de datos personales

El Pleno de la CRT aprobó los nuevos "Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles", los cuales extienden al prepago los registros que ya se realizan en las líneas de pospago. La dependencia señaló que la iniciativa se alinea con las mejores prácticas internacionales en materia de telecomunicaciones.

Responsabilidad de los operadores de telefonía

Los operadores de telefonía serán responsables de resguardar la información de los usuarios, cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. La CRT aseguró que esta medida no afecta la privacidad, sino que busca dar mayor seguridad a los ciudadanos.