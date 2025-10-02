Conavi: ¿cómo registrarse en segunda etapa de Vivienda Bienestar?

CIUDAD DE MÉXICO.- El registro de Vivienda para el Bienestar está de regreso, a poco más de dos meses del inicio de su primer anunció, ya conocemos las fechas de la segunda etapa.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) junto con la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, son los encargados de la instalación de los módulos que miles de personas asistirán en todo el país.

El programa busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada, priorizando quienes viven en comunidades indígenas, condiciones de alta marginación, entre más carencias sociales.

Para ser parte del programa deberás realizar la solicitud en alguno de los módulos que instaló la Comisión Nacional de Vivienda, debes de saber que el registro es personal e intransferible, el cual arrancó el pasado 25 de septiembre.

Durante el trámite, personal capacitado revisará la documentación presentada, capturará los datos en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro, el cuál deberás de mantener para continuar con el proceso.

-----¿Qué documentos son necesarios para realizar la solicitud?

Para realizar el registro deberás de presentar en original y copia la identificación oficial vigente con fotografía (INE o alguna equivalente), un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y la CURP actualizada.

¿Cómo ubicar el módulo más cercano a mí?

Ahora que sabes qué documentos son los necesarios para realizar el trámite, ¿Dónde puedo conocer la ubicación de los módulos?, es muy sencillo, en esta ocasión se instalaron 50 módulos en 47 municipios de 25 entidades federativas.

Podrás consultar el mapa interactivo que se encuentra en el micrositio del Programa pvb.conavi.gob.mx, esta opción permite de manera sencilla identificar el módulo más cercano, las fechas, y los horarios de atención para realizar el trámite.