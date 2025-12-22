Sheinbaum hablo sobre aerolíneas Volaris y Viva

CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente alianza comercial firmada entre las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus será revisada por la Comisión Nacional Antimonopolio, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Tiene todavía que venir un análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio, que pues lo presentarán en su momento, y la comisión hará su revisión, pero yo creo que tiene que estar en el marco de la ley", dijo en conferencia de prensa.

¿Qué implica la alianza entre Volaris y Viva Aerobus?

La mandataria explicó que representantes de ambas empresas acudieron a Palacio Nacional para informarle sobre dicha estrategia, que tiene el objetivo de aumentar la capacidad de servicio y la flota de aviones.

"Su objetivo es invertir más, lo que quieren es no solamente agruparse, aunque mantienen las dos marcas, sino invertir, comprar más aviones, invertir en talleres, en fin es una inversión muy importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas en nuestro mercado y principalmente hacia Estados Unidos, aunque también Europa y a otros lugares", expresó.

Acciones de la Comisión Nacional Antimonopolio sobre la alianza

La revisión de la Comisión Nacional Antimonopolio es un paso crucial para determinar si la alianza entre Volaris y Viva Aerobus cumple con las normativas vigentes y no afecta la competencia en el sector aéreo.

Detalles sobre la inversión en flota de aviones

La inversión proyectada por ambas aerolíneas busca no solo mejorar su flota de aviones, sino también fortalecer su presencia en el mercado internacional, lo que podría beneficiar a los usuarios con más opciones de vuelo.