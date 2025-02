Garantiza Flores debido proceso en caso de 'Cuau'

El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, el morenista Hugo Eric Flores, garantizó el debido proceso ante la eventual solicitud de desafuero de su compañero de bancada, Cuauhtémoc Blanco.

El legislador, quien ha intercambiado acusaciones de manera pública con el ex Gobernador Morelos se negó a opinar sobre las acusaciones que pesan sobre su correligionario por el delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana, Nidia Fabiola "N", para no entorpecer un procedimiento meramente legal.

"No tengo más que asegurar que aquí en la Cámara, para cualquier diputado, cualquier legislador o cualquier funcionario público que tenga fuero, nosotros garantizamos un debido proceso. Va a ser muy estricto en garantizarlo, porque después no quiero que esto vaya a entrar en consideraciones políticas. Prefiero llevar muy bien el procedimiento, de tal manera que no perjudiquemos en el caso de que hubiese víctimas, personas afectadas, si se toman algunas posiciones políticas, y es lo que yo he intentado en la comisión", dijo.

Flores reconoció los desacuerdos públicos que ha protagonizado con Blanco, pero evitó entrar en "consideraciones políticas" para evitar ser inhabilitado del proceso.

En 2023, Flores, entonces dirigente del Partido Encuentro Social (PES), anunció su rompimiento con Cuauhtémoc Blanco, a quien culpó del fracaso de esa fuerza política en Morelos, al tratar de imponer a su hermano, Ulises Bravo, en la dirigencia estatal.

Al rompimiento le siguieron una serie de descalificaciones entre ambos. Flores acusó al ex futbolista de ser el principal generador de violencia en el estado, de desviar recursos públicos y de ser un corrupto y un mentiroso.

Sin embargo, Flores aseguró ahora que se cumplirán con los requisitos procedimentales no sólo en este caso, sino en el de cualquier otro legislador.

"La Cámara de Diputados no es Fiscalía, no es Ministerio Público, aquí no investigamos delitos. Vamos a ver si se cumple con los requisitos de elegibilidad y revisar todo conforme a derecho y una vez que nos llegue nos daremos cuenta qué es lo que dice, qué es lo que trae y si eso cumple con los requisitos de ley", indicó.

Flores confirmó que la solicitud de desafuero anunciada por la Fiscalía de Morelos no ha sido turnada a la Comisión que preside.

Pide PT investigar a Cuauhtémoc BlancoPor su parte, el coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, indicó que su grupo parlamentario no solapará a nadie señalado por corrupción, violación, delincuencia organizada u otro delito, por lo que pidió que se investigue a Blanco.

"Nosotros no solapamos ni defendemos a nadie que esté claramente identificado con corrupción, violación, con delincuencia organizada o con cualquier delito y somos de los que exigimos cero impunidad, trátese de quien se trate. Que inicien la investigación y digan si es culpable o no", dijo a la prensa.

En tanto, los priistas Mario Zamora y Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, consideraron que el tema podría tratarse de un pleito interno, ante las diferencias entre Hugo Eric Flores y el ex Gobernador de Morelos.

"Venimos a los espectáculos del señor Presidente de la Comisión Jurisdiccional, que anda en su ruta política para ver si hace un partido político(...) me preocupa que anunciando el tema del señor Cuauhtémoc Blanco tengamos aquí un linchamiento político dados los intereses que tiene el señor Presidente de la Comisión y que debería de excusarse de serlo, por ser también él oriundo del mismo estado (que Cuauhtémoc) y miembro del mismo partido. Hay que tener cuidado porque acá parece ser que se le quiere sacar raja política por parte del Presidente de la Comisión a este tipo de cosas", declaró.

Moreira aseguró que no prejuzga el caso, pero resaltó que Flores podría convertir la situación en un espectáculo político, por lo que el PRI y PAN piden que se respete la presunción de inocencia.

"Tanto Acción Nacional como nosotros pedimos que sea con las constancias y que siempre (sea) con la presunción de inocencia que debe privar en todo", añadió.

Zamora indicó que en casos como estos la justicia no es la que rige, sino los acuerdos políticos.

"Ellos tienen los números para hacer lo que quieran, ellos solos. Pareciera que es más un pleito interno y lo que yo creo, que no me parece correcto, es que están politizando, al parecer, la justicia", declaró en entrevista.

Sin embargo, consideró que la bancada a la que pertenece nunca solapará ilegalidades y que en caso de que Blanco tenga asuntos pendientes con la ley, está a favor de que se le investigue y sancione.

"No sé si es un tema de persecución política, porque ayer estuvo alineado y ahora no. No lo sé(...) ahora, si Cuauhtémoc hizo cosas que estén pendientes con la ley, que se le investigue y, si sale culpable, que se le sancione. A él y a cualquiera", pidió.