Posponen dictamen de revocación de mandato

La Comisión de Puntos Constitucionales pospuso "hasta nuevo aviso" la reunión programada para este lunes a las 18:00 horas, en la que se discutiría y, en su caso, aprobaría el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional para empatar la revocación de mandato con la elección intermedia de 2027.

¿Qué declaró Ricardo Monreal sobre la reforma?

Ésta es la segunda suspensión que sufre la dictaminación del proyecto, a pesar de que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calificó la iniciativa como un tema "prioritario" el pasado 7 de noviembre. La primera suspensión ocurrió el 10 de noviembre, cuando también se había agendado la reunión de la Comisión.

Monreal destacó en su momento que era fundamental revisar y, de ser posible, apoyar dos reformas constitucionales: la eliminación del fuero y la revocación de mandato. "Para nosotros, que los ciudadanos ejerzan la facultad de control sobre el presidente o la presidenta sí es prioridad", aseguró el coordinador de Morena.

Detalles sobre la iniciativa de revocación de mandato

La iniciativa fue presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) el pasado 18 de septiembre y turnada al día siguiente a la Comisión de Puntos Constitucionales. Desde entonces, su discusión ha enfrentado retrasos y suspensiones.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó a Morena de buscar que la presidenta Claudia Sheinbaum haga campaña en 2027, junto con candidatos a diputados federales, gobernadores en 17 entidades y jueces. Señaló que empatar la revocación con la elección intermedia pondría a la presidenta en la boleta de las elecciones, lo que, a su juicio, afectaría la democracia mexicana.

"El objetivo es adelantar la revocación y empatarla con la elección de diputadas y diputados federales. La Presidenta podrá hacer campaña para no ser revocada, y los candidatos de Morena se colgarán de ella durante la campaña", advirtió Moreira el pasado 7 de noviembre.

Reacciones a la suspensión de la reunión de la Comisión

Actualmente, la Constitución establece que la revocación de mandato debe realizarse el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, en una fecha que no coincida con jornadas electorales federales o locales. La reforma propuesta busca modificar este calendario para sincronizar la revocación con elecciones intermedias.