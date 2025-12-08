Avalan acuerdo para realizar foros sobre Revocación de Mandato

Entre reclamos de tratarse de una simulación, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro aprobaron por mayoría la realización de cuatro foros para ampliar el debate sobre la reforma al artículo 35 de la carta magna en materia de revocación de mandato.

El acuerdo, que no establece las fechas de dichos ejercicios, se avaló por 18 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y seis sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

"Se aprueba la realización de dos sesiones de consulta a especialistas para profundizar en el estudio y análisis de la iniciativa que reforma las fracciones VIII y IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar", señala el documento aprobado, que durante el debate se modificó para realizar cuatro foros.

El documento establece que la primera consulta con especialistas sería este lunes 8 de diciembre, mientras que la segunda consulta se realizaría "con fecha y horario por definir".

"No podemos acompañar un acuerdo sin reglas claras, incluso, el acuerdo estipulaba que la primera consulta fuera hoy, o sea, no tenemos claro ni fechas, ni a quién se va a atender. Los parlamentos abiertos no deben convertirse en simples escenografías donde se escucha, pero no se atiende. La participación ciudadana merece respeto no simulación", reclamó la diputada del PAN, Noemí Luna.

El documento también señala que las sesiones de consulta tendrán una duración máxima de cuatro horas, divididas en dos bloques de dos horas cada uno. En cada bloque podrán participar hasta cuatro ponentes especialistas en la materia.

La diputada de MC, Iraís Reyes, advirtió que escuchar a cuatro ponentes por sesión resulta restrictivo y no es incluyente.

"Se señala que el proceso de discusión se dará en dos fechas distintas y que en cada bloque participarán cuatro personas, es decir, que en total serán 16 voces en este proceso de parlamento abierto. Además, se integrarán a propuesta de los grupos parlamentarios proporcionalmente. ¿Qué quiere decir proporcionalmente? Que Morena y sus aliados tienen más diputados, lo que representaría que las personas en ese proceso de consulta serían voces afines al régimen, lo que no haría un proceso verdaderamente diverso, abierto y plural como se espera de un parlamento abierto. Se avala sí sería una simulación más", recriminó.

En respuesta, la diputada del PT, Lilia Aguilar, propuso ampliar el debate a cuatro foros en lugar de dos, lo cual fue aprobado.

"Como diría el clásico Enrique Peña Nieto, no están contentos con nada. Cuando íbamos a discutir ese dictamen, dijeron que íbamos a pasar por encima de todo el mundo y que lo íbamos a aprobar de la noche a la mañana, y ahora que hablamos de una consulta tampoco están conformes", expuso.

El diputado César Alejandro Domínguez, del PRI, dijo que el tema de la revocación de mandato es de suma relevancia, "porque hay una finalidad política para empatarla con la elección y poner todo el aparato de gobierno haciendo campaña en favor del gobierno", por lo que solicitó que haya audiencias públicas en lugar de foros cerrados.

Ante esto, la diputada Lilia Aguilar, del PT, sostuvo que sí se mantiene la intención de empatar la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, "porque no solo ahorra mucho dinero, sino que ahorra una capacidad logística.

Alejandro Peña, de Morena, puntualizó que "lo que está planteando esta comisión es llevar a cabo una consulta con especialistas, que vengan y que nos hagan saber lo que opinan, no se ha determinado todavía nada si no se está planteando el ejercicio que establece la Constitución y que es un derecho de la cámara de diputados y diputadas".