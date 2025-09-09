Balean dos inmuebles al norte de Culiacán

En la comisaria del Limón de los Ramos, a la salida norte de la capital del estado, dos inmuebles fueron atacados a balazos, por lo que puertas y ventanas resultaron afectadas, sin que en estos hechos hayan resultado personas heridas o muertas, como en un inicio se reportó a las líneas de emergencia.

Las autoridades fueron alertadas a través de llamadas a las líneas de emergencia sobre un supuesto enfrentamiento entre grupos rivales, en el que presuntamente había una persona muerta en un vehículo, lo cual fue descartado, al revisar una unidad en calidad de abandono, sin presentar daños.

El personal del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva que fue desplazado a esa zona, de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, en Culiacán, localizó una residencia dañada por diversos impactos de bala.

Según el reporte este inmueble de color salmón en su fachada, ubicada en la calle de la Loma, fue blanco de decenas de impactos de bala en fachada, puertas y ventanas, en su interior, no se encontró a ninguna persona.

Un segundo ataque, tuvo lugar en un salón de fiestas, cuyas puertas fueron destruidas y tanto el interior, como el exterior presentaron daños por impactos de bala, por lo que en forma iniciar, se tuvo que limitar en un tramo y un solo carril, la circulación de la carretera México-Nogales, en la comisaria del Limón de los Ramos.

A través de redes sociales, se divulgó que una vivienda campestre había sido incendiada en esa misma comisaria, sin embargo, los grupos mixtos de fuerzas federales y estatales no lograron ubicar dicho inmueble.

La mañana de este martes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que a las líneas de emergencia del 911 se reportaron detonaciones de armas de fuego, por lo que se desplazó personal militar, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, los cuales ya tienen controlada la situación.

A través de un breve mensaje, la autoridad aseguró que la circulación sobre la carretera México-Nogales, en la zona de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, sin que se tenga la confirmación de personas muertas en las nuevas confrontaciones.