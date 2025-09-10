Atender propiedad intelectual ayudaría a presión comercial

Atender las demandas de Estados Unidos en propiedad intelectual podría ayudar a México a resolver una preocupación comercial de más de una década.

Sergio Legorreta, abogado de FisherBroyles, explicó que no se requieren cambios legales, pues las normas ya contemplan mecanismos de aseguramiento de mercancías irregulares, pero el Gobierno debe aplicarlas con decisión.

Aunque el tema no pondría en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), atenderlo sería un gesto positivo para aliviar la presión rumbo a las negociaciones de 2026.

Legorreta recordó que en 2009 México logró incautar hasta 40 millones de piezas falsificadas gracias al trabajo conjunto entre la entonces PGR, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aduanas y autoridades locales, sin embargo, una interpretación legal que impedía detener productos en tránsito redujo drásticamente esos resultados, llegando incluso a menos de un millón de piezas aseguradas por año.

Actualmente, pese a operativos en mercados como Izazaga 89 en la Ciudad de México, el especialista considera que no se atiende el problema de raíz en aduanas.