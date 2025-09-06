Aumentan 6.5% las exportaciones

Las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 6.5 por ciento de enero a julio de este año, una variación que se convirtió en la más alta desde 2022 cuando fue de 19.9 por ciento.

La exportación de mercancías mexicanas viene precedida de crecimientos de 5 por ciento anual en 2023 y de 6.3 por ciento en 2024, en tanto, las importaciones moderaron su dinámica a 1.1 por ciento en 2025 desde 4 por ciento en el año previo, según datos del Departamento de Comercio.

Entre una ligera mejora en la tasa de crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos y desaceleración en las importaciones o compras, el superávit comercial del País creció 17.7 por ciento anual para llegar a 112 mil 588 millones de dólares en enero-julio de 2025, un monto nunca antes visto en periodo similar.

Las ventas de bienes mexicanos al mercado estadounidense ascendieron a 309 mil 749 millones de dólares y las compras a 197 mil 161 millones, en los dos casos son máximos históricos.

Por ello, en los primeros siete meses de este año, el comercio bilateral sumó 506 mil 910 millones de dólares y México se mantuvo el primer puesto como socio comercial de EU.

Le siguió Canadá, con 428 mil 781 millones de dólares, y China, con 259 mil 200 millones.