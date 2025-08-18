DEA y México lanzan programa contra jefes de plaza en frontera

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) anunció este lunes el lanzamiento de un programa de entrenamiento de agentes mexicanos para combatir a los jefes de plaza de los cárteles en la frontera, a través de un programa conocido como Proyecto Portero.

Considerados como activos clave no sólo del tráfico de drogas hacia EU sino también para el traslado de dinero en efectivo y armas de fuego hacia México, los jefes de plaza de los cárteles a lo largo de la frontera son considerados como elementos clave por la DEA en la estructura de mando y control de dichos grupos.

"El Proyecto Portero y este nuevo programa de entrenamiento demuestran cómo lucharemos: planificando y operando en conjunto con nuestros socios mexicanos, y utilizando todo el poder del Gobierno estadounidense", dijo Terry Cole, el jefe de la DEA al anunciar la nueva iniciativa esta mañana.

Sin precisar las dependencias mexicanas con las que colaborarán, la DEA aseguró que el programa de entrenamiento de múltiples semanas permitirá la capacitación en centros de inteligencia en la frontera de "investigadores mexicanos" a través de funcionarios de defensa, inteligencia y fiscales estadounidenses.

"Este es un primer paso audaz en una nueva era de control transfronterizo, y lo perseguiremos sin descanso hasta desmantelar estas organizaciones violentas", agregó Cole a través de un comunicado.

De acuerdo con la información, la capacitación de los agentes mexicanos a través del Proyecto Portero muestra, según la DEA, que si bien el tráfico de fentanilo es la prioridad más urgente, el combate a la estructura total de los cárteles del narcotráfico es necesario para terminar con la amenaza que presentan.