Desmantelado aserradero ilegal en Morelos por Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el pasado viernes 5 de setiembre se desmanteló un aserradero ubicado en el poblado Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos, por operar de manera ilegal, no acreditar la procedencia legal de sus materias primas forestales y no llevar sistemas de control.

Según la dependencia federal, en el operativo participaron 44 elementos: siete de Profepa, siete de la Secretaría de Defensa Nacional y 30 de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el comunicado, como resultado de la acción fueron aseguradas 34 piezas de madera en rollo de pino, con un volumen de 13.989 metros cúbicos y 2 mil 800 piezas de madera en escuadría de pino, con un volumen de 2.100 metros cúbicos. Es decir, más de 16 metros cúbicos de madera.

Ambas, señaló, en estado físico verde, así como una torre de aserrío, una sierra circular de banco con motor y cinco sierras distintas.

Todo lo asegurado, desde madera a maquinaria, fue trasladado para su depósito y resguardo a las instalaciones del Centro Estatal de Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos.

Además, Profepa anunció que seguirá el procedimiento administrativo correspondiente, independientemente al seguimiento penal respectivo.

Por lo anterior, resaltó que este operativo forma parte de las acciones permanentes de combate a la tala ilegal y en el contexto del Convenio de colaboración para proteger el Bosque de Agua.