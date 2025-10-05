Impulsan reforma a Ley de Propiedad Industrial

Ciudad de México.- El Senado de la República, funcionarios y especialistas impulsan una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de Transferencia de Tecnología y para Simplificar el Proceso de Protección de Patentes y Registros, así como el combate a la piratería en México.

Durante una reunión en comisiones, Santiago Nieto Castillo, director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, refirió que entre los objetivos de la iniciativa está fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, impulsar la transferencia tecnológica, acelerar el otorgamiento de patentes mexicanas, proteger y promover signos distintivos, productos, servicios invenciones, denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

También, busca fomentar la protección del patrimonio intelectual, y situar a México como una nación de desarrollo, con una economía productiva y competitiva a nivel mundial.

Destacó los avances con la "Operación Limpieza" contra la piratería, en alianza del gobierno federal con los estatales, donde se busca proteger el prestigio de las marcas registradas, prevenir riesgos para la salud y la vida de los consumidores y evitar daños económicos a la industria nacional.

Al respecto, Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, comentó que el proyecto enviado por la titular del Ejecutivo Federal no sólo es un ajuste técnico a la legislación, sino una verdadera actualización de los mecanismos con los que México protege la creatividad, el conocimiento y la innovación de su gente.

Por un lado, destacó, se fortalece al IMPI al otorgarle facultades para supervisar, sancionar y asesorar, así como para fomentar la transferencia de tecnología y garantizar un marco contra las prácticas desleales y piratería, lo que lo convertirá en una institución más ágil, moderna y accesible a las personas emprendedoras.

César García Mondragón, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía, explicó que se incorporan figuras relevantes a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial como la solicitud provisional de patente, que abre una vía simplificada que fija la prioridad y da hasta 12 meses para perfeccionar la memoria y reivindicaciones.

Explicó que esto generaría un menor costo inicial, que permite incorporar la figura de patente pendiente y da margen para realizar rondas de inversión antes de una solicitud completa.

Agregó que la iniciativa eleva a rango de ley la obligación del IMPI de resolver en plazos definitivos y preestablecidos, lo que representa una reducción sustancial en los tiempos de respuesta, y de esta manera, trámites que antes podían extenderse como la resolución de una patente o el registro de una marca o nombre comercial, ahora contarán con plazos 20 por ciento menores.