El "Comandante H" podría enfrentar condena de 158 años de prisión

Hernán Bermúdez Requena, alias el "Comandante H", presunto líder del grupo criminal "La Barredora", podría enfrentar una condena de hasta 158 años de prisión, en caso de ser declarado culpable por los delitos que se le imputan, reveló el Fiscal General del Estado de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

Sin abundar en detalles, el funcionario explicó que esta sentencia sería por los delitos del fuero común; sin embargo, se sumarían otros que son del fuero federal.

No obstante, recordó que aún faltan varias etapas del proceso penal que se sigue contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco.

"(De ser) penalmente responsable, es decir, que sea sentenciado Hernán 'N´, la penalidad que alcanzaría por lo que hace al secuestro sería de 50 a 100 años, por lo que hace la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años, esa es la penalidad que alcanzaría" señaló.

Y agregó: "Estamos todavía a mucha distancia de ello, hay que ir por varias etapas del proceso penal, pero les estaremos informando"