Accidente mortal en Autopista Siglo XXI: 4 fallecidos y 6 heridos

Resultado de un accidente de tránsito, cuatro personas murieron y seis más resultaron lesionadas sobre la Autopista Siglo XXI, en el estado de Michoacán.

La colisión de frente entre una camioneta de pasajeros y una comercial ocurrió en el tramo Taretan-Santa Casilda, ubicada en la transición de la zona fría con la Tierra Caliente.

En el lugar, cuatro pasajeros murieron y seis más, incluidos los conductores de ambos vehículos, quedaron heridos.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Uruapan, mientras que los fallecidos fueron llevados al Servicio Médico Forense.