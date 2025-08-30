FGE Morelos instala mural móvil para colocar fichas de desaparecidos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos abrió las puertas de la institución y colocó un mural móvil para la colocación de fichas de personas que no han sido localizadas.

De manera pacífica, integrantes del Colectivo Buscadoras del Sur de Morelos ingresaron al inmueble y efectuaron una manifestación en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Jael Jacobo Lugo, coordinadora de dicho colectivo, señaló que es la primera vez que la Fiscalía General abre sus puertas para escuchar las exigencias de familiares de desaparecidos.