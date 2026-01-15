Para febrero reunión bilateral de seguridad en Washington

Con el fin de dar seguimiento a la estrategia de colaboración que se tiene entre México y Estados Unidos, este jueves se tuvo una llamada entre el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Lo anterior se efectuó tras la llamada que se tuvo al inicio de esta semana entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de dar continuidad a los temas de agenda que se tienen acordados por los dos países.

¿Qué temas se abordaron en la llamada entre funcionarios?

Ambos funcionarios reconocieron la importancia de la colaboración entre ambas naciones, en la cual debe imperar el respeto mutuo a la soberanía, además de coincidir en que es necesario emprender más acciones con el objetivo de hacerle frente a las amenazas que se tienen en común, ya que aún existen desafíos compartidos a pesar de todo lo que se ha realizado en los últimos meses de trabajo.

Acciones de la autoridad para enfrentar amenazas compartidas

Mencionaron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, el cual se reunirá el próximo 23 de enero, debe continuar generando acciones para fortalecer el trabajo en conjunto y contar con resultados palpables para detener el tráfico de drogas y armas a través de la frontera.

Indicaron que se dictaminó como obligatorio el brindar un seguimiento a las iniciativas bilaterales que se han acordado para promover el intercambio de información en estrategias de seguridad transfronteriza.

Detalles sobre la próxima reunión ministerial en Washington

El secretario Rubio y el Canciller De la Fuente convinieron en convocar una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, D.C., para el mes de febrero, con motivo del primer aniversario del inicio de este nuevo capítulo en la cooperación bilateral en temas de seguridad.

Esta reunión de alto nivel ofrecerá la oportunidad de evaluar avances alcanzados y definir con claridad futuras colaboraciones.