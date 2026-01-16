México y Francia revisan traslados de Códices Azcatitlán y Boturini

Tras el encuentro de noviembre pasado entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario Emmanuel Macron, en el que se alcanzaron diversos acuerdos, México y Francia abordaron los traslados temporales recíprocos del Códice Azcatitlán y del Códice Boturini.

Detalles sobre los traslados temporales de los Códices

En una reunión del Grupo de Trabajo Binacional de Expertos, realizado este jueves, también se revisó la conmemoración del bicentenario de relaciones diplomáticas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que también se exploró la itinerancia de exposiciones arqueológicas de México en Francia.

Cooperación cultural entre México y Francia en el bicentenario

Ambos países refrendaron su voluntad de fortalecer la cooperación cultural basada en valores comunes y de celebrar lazos de amistad. En el encuentro del año pasado, Sheinbaum y Macron convinieron que en 2026, bajo traslados temporales recíprocos y simultáneos, sea exhibido en México el Códice Azcatitlán y que el Códice Boturini sea exhibido en Francia, en el marco del 200 aniversario de las relaciones diplomáticas México - Francia.