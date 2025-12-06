Atentados con coche bomba, el infame recurso del crimen organizado

La detonación de un coche bomba, ocurrido este sábado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán, volvió a colocar en el foco nacional el uso de vehículos cargados con explosivos como método de ataque.

El estallido ocurrió frente a la comandancia de la Policía Comunitaria, donde un automóvil explotó poco antes del mediodía y ocasionó un fuerte despliegue de emergencias, dejando hasta el momento 4 muertos y 6 heridos.

De acuerdo con autoridades estatales, dos de las víctimas fallecieron en el sitio y las otras dos perdieron la vida mientras recibían atención médica. Además, seis personas más resultaron lesionadas y se registraron daños en viviendas, comercios, vehículos y en áreas del Hospital Comunitario. Mandos de la Policía Comunitaria atribuyeron el ataque a grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Cómo ocurrió el atentado en Coahuayana?

La explosión también afectó instalaciones del ayuntamiento, ya que el vehículo estalló frente a la presidencia municipal. Las autoridades del municipio, enclavado en la zona Sierra-Costa de Michoacán, limítrofe con Colima, solicitaron apoyo estatal y federal para atender la emergencia y asegurar el área ante el riesgo de nuevas agresiones.

Casi 10 meses antes, el pasado 22 de febrero, se registró otro ataque con coche bomba también en la Coahuayana. De acuerdo con lo que reporte, la misma organización criminal se atribuyó ese atentado, sin que se reportaran personas lesionadas. El estallido se pudo escuchar en varias comunidades cercanas, tanto de Michoacán como de Colima.

Detalles confirmados sobre el ataque con coche bomba

Otros atentados con coches bomba registrados en México incluyen:

Tula, Hidalgo-1 de diciembre.- Tres vehículos con explosivos fueron detonados como parte de un operativo para liberar a nueve internos del penal de Tula, entre ellos Artemio N., alias "El Michoacano", señalado como líder del grupo "Pueblos Unidos". Tras las explosiones, un convoy armado irrumpió en el penal y facilitó la fuga de los reos. El ataque provocó un gran despliegue de fuerzas estatales, federales y militares en la región para intentar dar con los responsables.

Acámbaro, Guanajuato-24 de octubre.- Fuera de la comisaría de Seguridad Pública de Acámbaro, un vehículo explotó y provocó lesiones a tres policías, una de ellas de gravedad. La onda expansiva dañó el edificio, varias viviendas y al menos siete automóviles. La Secretaría de Seguridad local informó que la oficial herida fue trasladada a un hospital, mientras que los otros dos agentes tenían lesiones menores. El gobierno federal anunció que la investigación pasaría a manos de la Fiscalía General de la República por la naturaleza del ataque.

Celaya, Guanajuato-29 de junio.- En la comunidad de El Sauz de Villaseñor, un vehículo cargado con explosivos detonó mientras elementos de la Guardia Nacional inspeccionaban el automóvil. La explosión dejó cinco agentes lesionados, tres de ellos en estado crítico, quienes fueron trasladados a hospitales de Celaya e Irapuato. El estallido ocurrió alrededor de las 23:00 horas tras un reporte al 911 que advertía la presencia del vehículo con posibles personas fallecidas dentro. Posteriormente se realizó un operativo conjunto entre Guardia Nacional, Ejército y fuerzas estatales.

Impacto en la comunidad tras la explosión

Nuevo Laredo, Tamaulipas-30 de junio de 2012.- Un vehículo explotó frente a la Presidencia Municipal poco después de las 11:00 horas, dejando siete personas lesionadas y múltiples daños materiales. El gobierno local señaló que la detonación estaba relacionada con confrontaciones entre grupos criminales del estado. 11 unidades oficiales y 7 civiles resultaron afectadas.

Tula, Hidalgo, 22 enero de 2011.- La explosión de un auto cargado con explosivos en Tula dejó un agente sin vida y tres policías heridos. Los oficiales habían acudido a revisar un vehículo reportado como abandonado con un supuesto cadáver en su interior; al intentar abrirlo, se produjo la detonación. El comandante lesionado fue trasladado a Pachuca, donde más tarde falleció por la gravedad de las heridas. Las autoridades municipales detallaron que el incidente ocurrió tras una llamada anónima. Los otros tres policías heridos recibieron atención en hospitales de la región, mientras que se reforzaron patrullajes ante el riesgo de nuevos ataques.

Linares y San Nicolás de los Garza, Nuevo León-18 de enero de 2011.- Ese día se registraron dos incidentes. En Linares, un coche bomba dejó a un policía herido, mientras que en San Nicolás solo se reportaron daños materiales. Ambos ataques estuvieron dirigidos a corporaciones de Seguridad Pública. Las autoridades estatales reforzaron operativos en ambos municipios ante la posible relación entre los hechos. La investigación quedó centrada en determinar el origen de los artefactos explosivos.

Zuazua, Nuevo León-17 de diciembre de 2010.- Un automóvil estalló frente a la comandancia municipal, dejando dos personas lesionadas y daños en varias unidades vehiculares. Las autoridades señalaron que la activación del explosivo pudo haberse realizado mediante un teléfono celular. La zona se mantuvo acordonada mientras equipos especializados evaluaban si existían más artefactos. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos cercanos.

Ciudad Juárez, Chihuahua-11 de septiembre de 2010.- En un estacionamiento de la ciudad, la Policía Federal desactivó un automóvil cargado con explosivos. El hallazgo ocurrió dos meses después de un ataque similar que había causado víctimas mortales. No se registraron heridos debido a la intervención oportuna.

Ciudad Victoria, Tamaulipas-27 de agosto de 2010.- Dos vehículos con explosivos detonaron en distintos puntos de la ciudad. El primero explotó frente a la sede de una televisora poco después de la medianoche, y el segundo frente a las oficinas de Tránsito. Ambas unidades tenían placas de Texas. No hubo lesionados, solo daños materiales.

Ciudad Juárez, Chihuahua-15 de julio de 2010.-Un vehículo con explosivos impactó contra unidades de la Policía Federal y posteriormente detonó, lo que provocó la muerte de cuatro personas: tres en el sitio y una más horas después. La acción fue considerada una represalia por la detención de Jesús Armando Acosta Guerrero, "El 35", operador de La Línea. La Procuraduría General de la República tomó el caso y descartó que se tratara de un acto de narcoterrorismo, aunque reforzó operativos en la frontera.

Culiacán, Sinaloa-16 de julio de 2008.- Ese día fueron hallados automóviles acondicionados con explosivos y cilindros de gas butano, ensamblados con técnicas utilizadas en ataques terroristas. Funcionarios estadounidenses calificaron el hallazgo como un indicio de la adopción de métodos propios del narcoterrorismo por parte del crimen organizado. Las autoridades mexicanas desactivaron los artefactos y reforzaron operativos en la zona. No se reportaron heridos, pero el hecho marcó un precedente por el tipo de dispositivos localizados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ya se tienen ubicados a los autores materiales e intelectuales del atentado contra elementos de la Guardia Nacional.