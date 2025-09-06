Exigen a Saúl respetar reglas

Tras considerar incorrecto que una familia reproduzca el viejo formato del caciquismo, el aspirante a la Gubernatura de Zacatecas, José Narro Céspedes, pidió al senador Saúl Monreal aceptar las reglas antinepotismo de Morena.

En entrevista, censuró que el senador Monreal considere la posibilidad de saltar al Partido Verde o al Partido del Trabajo si no obtiene la candidatura por el partido guinda, por lo que demandó a esos institutos políticos ser leales con la coalición Sigamos Haciendo Historia, de la que, dijo, han conseguido muchos beneficios.

“Nosotros pensamos que si él es militante de Morena, él debe de apoyar los criterios, los lineamientos y las políticas que Morena aprueba, y lo que no se vale es que si no me conviene me voy a otro lado. Entendemos que no estamos por un hueso, por un espacio, estamos por un proyecto, es el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación con la Presidenta

“Él tiene que aceptar, y si no acepta, espero yo que el Verde y el PT sean leales con el proyecto, porque no es posible que cuando me convenga sí voy y cuando no me convenga no voy. Entiendo que ellos han sido muy beneficiados en esta alianza que se ha construido”, advirtió.

El diputado federal aclaró que su intención no es descalificar al hermano menor de los Monreal, pero consideró incorrecto que una familia reproduzca el viejo formato del caciquismo.

“Yo como aspirante no es que le tenga temor o quiera descalificarlo de antemano, no, no, no, pero yo creo que no es correcto que un mismo familiar o que una familia se esté constituyendo como que al viejo formato de caciquismo, de caciques”, dijo.

El miércoles pasado, Saúl Monreal dijo que podría competir por el Gobierno de Zacatecas, respaldado por el Partido del Trabajo, el Partido Verde o ambos, luego de que un día antes, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, declaró que el senador no debía competir por razones de nepotismo.

Narro Céspedes consideró que Saúl Monreal debe esperar y no participar en el proceso para suceder a su hermano David Monreal en la Gubernatura de Zacatecas en 2027 porque, como lo advirtió el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, la Presidenta Claudia Sheinbaum, el nepotismo también es corrupción.

“Entendemos que el nepotismo también es corrupción porque, al final, estás usando un tema familiar para poder escalar una posición política”, reiteró.

Reconoció que la relación familiar de Saúl Monreal con el Gobernador de Zacatecas y con el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, sí le representa una ventaja.

“Tiene cierta ventaja por el apellido, porque de alguna forma la red de relaciones que tiene su familia que están en el Gobierno actualmente también la usan para el propósito de ser candidatos”, dijo.