CNDH denuncia intentos de desestabilización

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, condenó ser el centro de ataques de "grupos de presión mediática" y de supuestas organizaciones defensoras que, según el organismo, toman como rehenes a las víctimas para "apoderarse de la Comisión" y utilizarla en contra de los procesos de transformación en México.

¿Qué declaró la CNDH sobre los ataques mediáticos?

En un comunicado de siete cuartillas, la CNDH respondió a críticas sobre el alcance de sus recomendaciones y acusó a quienes "se adueñaron del país por décadas" de intentar desestabilizar la institución mediante lo que describen como golpismo blando, similar a situaciones observadas en otros países.

El organismo destacó que los ataques se intensificaron tras la emisión del Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos, galardón que contrastó con anteriores reconocimientos "clientelares" como el otorgado a Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la ONG "Alto al Secuestro". La CNDH defendió su labor, afirmando que se centra en las víctimas y en la defensa del pueblo de México, y criticó el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por presuntas "filias políticas y económicas".

Acciones de la CNDH ante críticas y ataques

Durante 2025, la Comisión reportó un avance en la emisión y cumplimiento de recomendaciones, con 258 emitidas, de las cuales 169 fueron cumplidas totalmente y 89 parcialmente.