Consejo Nacional Agropecuario pide apoyos para productores de maíz

Ante el difícil entorno que enfrentan los pequeños, medianos y grandes productores de maíz, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) pidió al gobierno federal implementar acciones de acompañamiento y apoyo que permitan al sector enfrentar la coyuntura "adversa" y mantener viva la actividad productiva.

Afirmó que solamente con apoyos se respaldará a los campesinos, a las comunidades rurales, la soberanía y el abasto de alimentos.

Expuso que la situación es difícil para los productores por la situación que hay "derivada de la baja en los precios y subsidios internacionales de los granos, el incremento de los costos de producción y los efectos de la sequía que han impactado severamente a diversas regiones".

¿Cuál es la reacción del CNA?

Para el organismo del sector privado, "el maíz es más que un cultivo: es parte esencial de nuestra cultura, de nuestra economía y de la identidad nacional". Reconoció que actualmente los productores se esfuerzan en mantener sus cultivos y son resilientes porque pese a las dificultades "continúan trabajando sus tierras con compromiso y esperanza".

¿Qué datos sobre la importación de maíz se han registrado?

En medio de esa crisis, México importó volúmenes récord de granos y oleaginosas, con lo que pierde seguridad y autosuficiencia alimentaria, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). De enero a septiembre de 2025 se registró un volumen de importación de 19 millones de toneladas métricas de maíz, 6.6% más que el mismo periodo del año previo, lo que en valor significó un incremento de 3 mil 878 millones de dólares del 2024 a 4 mil 99 millones de dólares en el presente año.