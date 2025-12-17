CNA llama al diálogo con autoridades

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconoció la compleja situación que atraviesa el sector agropecuario y llamó a resolver la crisis mediante diálogo con autoridades, certidumbre comercial y libre comercio, descartando que el aislamiento de mercados o los precios oficiales sean una solución.

¿Qué propone el CNA para enfrentar la crisis agropecuaria?

En un comunicado, el organismo destacó que pequeños, medianos y grandes productores enfrentan desventajas estructurales frente a otros países, como acceso limitado a financiamiento, tecnología y mecanismos de gestión de riesgos, agravadas por la volatilidad internacional y el cambio climático.

El CNA subrayó la importancia de preservar y fortalecer el T-MEC, considerándolo un instrumento estratégico para la integración regional del sector, generación de empleos y acceso a financiamiento, y aclaró que el tratado no es el origen de los problemas de rentabilidad en México.

Acciones del Gobierno de México ante la crisis del sector agropecuario

Como parte de sus propuestas, el Consejo planteó un Sistema Nacional de Ordenamiento y Comercialización Agropecuaria basado en tres ejes: impulsar la agricultura por contrato con financiamiento y seguros; implementar instrumentos diferenciados para productores según su tamaño; y otorgar apoyos directos y focalizados a la comercialización solo cuando el mercado no cubra los costos de producción.

Impacto del T-MEC en la rentabilidad del campo mexicano

El organismo reiteró la disposición al diálogo del Gobierno de México y llamó a atender las demandas de los agricultores en mesas de trabajo con visión de largo plazo, certidumbre jurídica y corresponsabilidad, con el fin de fortalecer el campo mexicano y garantizar la soberanía alimentaria.