Querétaro recibirá seis centros de datos con inversión de 4,800 millones de dólares

Ciudad de México. – La empresa CloudHQ invertirá 4 mil 800 millones de dólares en Querétaro para construir seis centros de datos, un proyecto que generará más de 7 mil empleos en la construcción y alrededor de 900 empleos permanentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la inversión fortalecerá la capacidad de México en inteligencia artificial y tecnologías de la información, al tiempo que impulsará nuevas oportunidades de inversión.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que estos centros serán la "carretera" que conectará al país con la economía digital y con servicios como ChatGPT, telefonía móvil y plataformas en línea.

Los centros ocuparán 52 hectáreas, contarán con 900 megawatts de capacidad energética y se construirán bajo estándares sostenibles con refrigeración sin agua y certificaciones LEED oro y plata.

CloudHQ destacó que las empresas digitales que ocuparán estos centros también participarán en la inversión, contribuyendo a la generación de empleo y al fortalecimiento de las cadenas de suministro mexicanas.