´Estoy dispuesto a llegar hasta donde pueda llegar´: CLM

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola (Mérida, Yucatán, 47 años) tiene en su oficina enmarcada la primera y la última plana del periódico The Washington Post de la edición del 24 de febrero de 2022. El mismo día en que Rusia invadió Ucrania y comenzó uno de los dos grandes conflictos que sacuden al mundo hasta estos días. El periódico estadounidense, en el que es columnista, dedicó su contraportada a su imagen y en fondo de color negro resalta la siguiente leyenda: "Los periodistas en México están bajo ataque", seguida de la frase en la que mencionan que Loret de Mola "enfrenta ataques personales sin precedentes del Gobierno mexicano". Esta semana, se ha sentado en el banquillo de los acusados en una audiencia judicial en la que se ha visto cara a cara con Pío López, hermano del presidente, que le ha denunciado por daño moral y psicológico tras publicar dos videos donde aparece recibiendo dinero.

ESTUVO EN LA GRILLA

"Se presentó como silvicultor", dice Loret de Mola en alusión al comportamiento de López durante la audiencia del pasado lunes en los juzgados civiles de Ciudad de México. "Es un tipo dedicado a la política toda su vida. Estuvo en la grilla hace 15 minutos impulsando a Marcelo Ebrard. Ha intentado llegar a ser diputado por el PRD primero, y luego por Morena. Tiene una carrera política tan añeja como la de su hermano. Y se presentó como silvicultor", cuenta.





En agosto de 2020, Loret de Mola transmitió en LatinUs, el medio que lidera, dos videos con fecha de 2015 en los que aparece Pío López recibiendo dinero en sobres amarillos de las manos de Daniel León Romero, un colaborador político del exgobernador de Chiapas, del PVEM, Manuel Velasco, y quien, en el momento de la transmisión del material, se desempeñaba como parte del gabinete del presidente López Obrador.

Carlos Loret de Mola en su oficina

LatinUs sostiene que los recursos entregados habrían servido para favorecer a Morena en la campaña de 2018, que López Obrador ganó con holgura. Pío López, por su parte, ha reconocido en varias ocasiones que se trató de "aportaciones" para Morena. Después del careo de este lunes, el presidente declaró: "Si le puedo hacer una recomendación a mi hermano y a cualquiera es que no sirven las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia, es perder el tiempo", dijo.

¿DÓNDE QUEDÓ EL DINERO?

El periodista asegura que esos recursos nunca se declararon a las autoridades electorales como un ingreso a un partido político. "¿Y a dónde fue a parar ese dinero?", se pregunta. Un día después de la transmisión de los videos, el 21 de agosto de 2020, López Obrador aseguró que él mismo declararía ante las autoridades para aclarar el tema; dos años más tarde, en agosto de 2022, el mandatario dijo que no declararía, pero que mandaría un escrito explicando todo sobre el caso. "Tiene más de año y medio que sucedió esto y no ha pasado, no ha publicado ningún escrito, no ha explicado él que tuvo que ver en eso".