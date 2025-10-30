Halloween llega con frente frío 11 y lluvias

El frente frío número 11 llegará a México entre la noche de hoy y la madrugada de mañana 31 de octubre, dejando lluvias de distintas intensidades en varios estados del país, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, informó que se mantendrá un ambiente de fresco a frío y bancos de niebla en zonas del oriente y sureste del país. Según el último reporte del SMN, este fenómeno meteorológico se ubica en el sureste del país y la península de Yucatán, lo que generará lluvias y un clima frío en entidades cercanas. Además compartió que prevalecerá el evento conocido como "Norte", que dejará rachas de viento de 80 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas, y de 40 a 50 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué se espera para el 31 de octubre?

Se prevé que el frente frío 11 ingrese al mar Caribe y deje de afectar a territorio mexicano, en tanto, para el día de mañana 31 de octubre, celebrado como Halloween o Día de Brujas, la masa de aire polar asociada al frente frío continuará dejando un ambiente matutino frío a muy frío acompañado de heladas. Para el final del día, se informó que se modificarán las características térmicas del clima, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en gran parte de territorio nacional.

Agregó que en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente del país también persistirá viento de componente norte con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca, condición que disminuirá al final del día. Aunado a ello, se espera el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México que dejará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

De acuerdo a la información compartida, las lluvias de distintas intensidades se esperan en:

- Lluvias puntuales muy fuertes en el oeste, sur y este de Tabasco.

- Fuertes en Veracruz, principalmente en la región Olmeca.

- En el este de Oaxaca.

- El norte de Chiapas.

- Oeste de Campeche.

- Algunos chubascos en Veracruz, principalmente en las regiones Papaloapan y Los Tuxtlas.

- Lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá cielo nublado con lluvias aisladas en Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Capital y Las Montañas).

¿Qué más se prevé en el pronóstico?