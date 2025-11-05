Tras inspecciones, suman 3 tiendas Waldo's clausuradas en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- De las 15 tiendas de la cadena comercial Waldo's que han sido inspeccionadas por Protección Civil en los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, tres de ellas han sido clausuradas por deficiencias en sus sistemas de alerta de incendios, carecer de licencias de uso de suelo y no contar con seguros contra incendios.

¿Qué ocurrió?

Sobre las 11 restantes, las autoridades de Protección Civil de los tres municipios acreditaron que les encontraron inconsistencias en varias de sus medidas de seguridad, como puertas de emergencia bloqueadas e instalaciones de subestaciones en los techos, pero cercanas a árboles y cables de energía eléctrica de la CFE.

En el caso de Culiacán, el presidente municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, dijo que de las nueve sucursales ubicadas en diversos puntos de la ciudad, solo se mantiene clausurada la que se ubica por la avenida Álvaro Obregón esquina con Escobedo, en el centro de la capital del estado.

Comentó que una vez que se corrija las deficiencias encontradas en fallas en su sistema de alarma contra incendios, saturación de mercancía en bodegas y deficiencias en la operación de su equipo de montacarga, se verificará el cumplimiento de todas las observaciones y se eliminarán los sellos de clausura.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hizo ver que en las ocho tiendas restantes que se visitaron se encontró irregularidades menores que pueden ser solventadas en breve tiempo, por lo que estas siguen operando sin problemas, pero en caso de no arreglar las fallas, se puede proceder a sus clausuras.

Macario Gaxiola Castro, de Protección Civil de Guasave, dio a conocer que dos tiendas de la cadena comercial Waldo's, ubicadas en una plaza comercial, fueron clausuradas al detectar diversas fallas e irregularidades en su operación, sobre todo en sus equipos contra incendios.

Citó que estos negocios no cuentan con seguros contra incendios, carecen de permisos de uso de suelo y de un plan de operación interna de protección civil, por lo que se procedió a su clausura temporal hasta que cumplan con todos los requisitos.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Como consecuencias del reciente accidente que tuvo lugar en una de las sucursales de esta cadena comercial en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde se generó un incendio que causó la muerte de 23 personas y varios heridos, en la ciudad de los Mochis se inspeccionó a las cuatro sucursales que se tienen en operación.

Las autoridades municipales de Ahome dieron a conocer que tras una rigurosa inspección solo se levantaron actas de observaciones menores de pronta atención, por lo que no se procedió a su clausura.

Como recomendación a los encargados de estas tiendas se les orientó a cuidar la cercanía con los árboles de la subestación eléctrica que tienen en el techo y diseñar una segunda salida de emergencia para en caso de un incidente o siniestro.