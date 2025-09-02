Gilberto Bátiz liderará el TEPJF hasta 2027

El Magistrado Gilberto Bátiz será presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Junto con la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, Bátiz García rindió protesta esta anoche en el Senado de la República.

La ceremonia fue atestiguada por la todavía presidente del Tribunal Mónica Aralí Soto Fregoso, que, conforme al anuncio hecho por la Mesa Directiva del Senado, pasará la estafeta a Gilberto Bátiz a partir del 1 de noviembre.

La gestión de Gilberto Bátiz será por dos años, hasta el 31 de octubre de 2027.