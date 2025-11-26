Alianza en igualdad, migración y energía

Este martes 25 de noviembre en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro con la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento. En esta fecha emblemática, las dos mandatarias latinoamericanas reafirmaron el compromiso de sus gobiernos con la eliminación de la violencia contra las mujeres, así como la determinación de impulsar políticas públicas que garanticen su desarrollo pleno e igualdad sustantiva.

¿Qué acuerdos se alcanzaron en el encuentro?

Ambas jefas de Estado ratificaron el excelente estado de la relación bilateral y la trascendencia histórica de ser las primeras mujeres presidentas en sus respectivas naciones; además, coincidieron en los principios que rigen sus proyectos de gobierno: igualdad, justicia social y prosperidad compartida.

Celebraron los resultados alcanzados por los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, implementados por México en territorio hondureño; en la primera etapa, beneficiaron a más de 20 mil personas. En virtud de lo anterior, anunciaron el lanzamiento de la segunda fase, que brindará más oportunidades de formación laboral para los jóvenes y favorece el desarrollo sostenible para comunidades agrícolas.

¿Cómo se abordará la migración?

De igual forma, coincidieron en que la cooperación es clave para atender las causas estructurales de la migración y para promover el bienestar en los lugares de origen. Por ello, renovaron el compromiso de estrechar la coordinación bilateral y regional para la atención integral de la movilidad humana.

A tal efecto, acordaron dar seguimiento a las conclusiones derivadas de dos iniciativas convocadas por México: el Encuentro de Palenque, celebrado en octubre de 2023, y la Reunión sobre Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente, realizada en enero de este año. Con ello se reafirma la importancia que México y Honduras asignan a la protección de sus nacionales en otros países, por lo que expresaron su deseo de fortalecer aún más el trabajo conjunto.

¿Qué avances se han logrado en cooperación energética?

Las jefas de Estado también subrayaron los importantes avances en materia de cooperación energética, gracias a los acuerdos firmados entre el gobierno de Honduras e instituciones mexicanas como Pemex, Instituto Mexicano del Petróleo, Comisión Federal de Electricidad y Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Manifestaron la importancia de continuar esta colaboración mediante el intercambio de experiencias, el desarrollo de capacidades técnicas y la transferencia tecnológica para impulsar sistemas energéticos más eficientes, modernos y sostenibles.

En el ámbito cultural, se presentó el estado en que se encuentra la investigación sobre la fotografía del general Francisco Morazán. De acuerdo con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México, hay indicios de que efectivamente se trata de un retrato original; sin embargo, es necesario concluir la investigación para contar con plena certeza de su autenticidad.