Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la visita de Estado del presidente de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambas naciones, destacando la cooperación económica, digital, ambiental y el impulso al llamado Plan México como una de las principales áreas de oportunidad para la inversión asiática.

Durante el encuentro celebrado en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que este año en la relación con Singapur es especial por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el país asiático.

La presidenta informó que la jornada de trabajo incluyó tres reuniones clave: un encuentro privado entre ambos mandatarios; una mesa con empresarias y empresarios de ambas naciones; y un diálogo intergubernamental en el que se firmaron dos cartas de intención, una en materia ambiental —relacionada con restauración de arrecifes— y otra sobre cooperación para el desarrollo.

Sheinbaum recordó que, en su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya había establecido vínculos con Singapur en temas de digitalización, experiencia que derivó en reconocimientos internacionales. Por ello, aseguró que esta visita "abre una relación muy importante para los dos países".

¿Qué acuerdos se firmaron durante la visita de Singapur?

La mandataria destacó además que Singapur abrirá una embajada residente en la Ciudad de México, la segunda en América Latina y la primera en un país de habla hispana, lo que elevará a 87 el total de representaciones diplomáticas permanentes en territorio nacional. Este gesto, dijo, refleja "el creciente interés internacional por México".

Uno de los temas centrales del encuentro fue el interés del sector empresarial singapurense por el Plan México, iniciativa en la que ambas naciones ven amplias oportunidades para fortalecer la inversión en infraestructura, puertos, logística y transformación digital. "Nos dio mucho gusto escuchar al sector empresarial de Singapur hablar del Plan México, y las oportunidades que este brinda para las inversiones y las grandes oportunidades que hay en nuestro país a las empresas de Singapur, en ámbitos diversos", destacó.

Sheinbaum indicó que Singapur es actualmente el quinto país de Asia-Pacífico con mayores inversiones en México, y que la expectativa es que esta presencia "no solo se consolide, sino que crezca en los próximos años". También se acordó avanzar hacia un esquema bilateral de cooperación digital, que permita intercambiar experiencias en gobernanza tecnológica y modernización de infraestructura, áreas en las que Singapur es considerado un referente mundial.

Detalles sobre la nueva embajada de Singapur en México

La presidenta anunció que Shanmugaratnam inaugurará el próximo 3 de diciembre, en el Colegio de San Ildefonso, la exposición Somos Pacífico: el Galeón Acapulco-Manila, el mundo que emergió del trópico, que aborda la histórica conexión entre México y Asia a través de la ruta transpacífica. Sheinbaum afirmó que esta herencia cultural demuestra que México es, históricamente, parte del Pacífico, región donde Singapur ha jugado un papel estratégico y que hoy impulsa la innovación global.

Asimismo, destacó el respaldo de Singapur para que México sea sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2028, gesto que consideró una muestra del buen momento bilateral. La visita del presidente Shanmugaratnam, subrayó Sheinbaum, reafirma la "amistad, cooperación y confianza mutua" entre ambos gobiernos, y sienta las bases para una asociación estratégica renovada, moderna y orientada al futuro. "México encuentra en Singapur un aliado clave ante los desafíos globales", concluyó la mandataria.