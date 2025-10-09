Claudia Sheinbaum evita debate sobre uso de avión privado por Noroña

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó polemizar sobre el caso del uso de un avión privado por parte del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, para ir a una gira en Coahuila, pero advirtió que "a cada quien nos evalúa la gente".

Esto, luego que ayer el senador Fernández Noroña, justificó este viaje privado, y aseguró que la propia presidenta de la República ha hecho uso de vuelos no comerciales en determinadas circunstancias.

"No voy a entrar en debate con él. Ya que cada quien es libre de opinar, y que a cada quien nos evalúa la gente. No voy a entrar en debate", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Ayer, el senador Gerardo Fernández Noroña, justificó este viaje privado, y afirmó que no tiene que transparentar nada que va a seguir recorriendo el país.

Aseguró que la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho uso de vuelos no comerciales en determinadas circunstancias.

"¿No es contrario a los principios de la Cuarta Transformación, usar aviones privados? La presidenta sí ha sido clara de que no se deben utilizar los aviones privados, ni ella los usa, se le cuestionó.

"Yo creo que faltas a la verdad. La compañera presidenta ha dicho con mucha claridad que hay veces que se permiten... A ver, ella ha volado en vuelos que no son comerciales, claro que sí, respondió.

"Pero son del Ejército", se le aclaró.

"No, por eso, pero esos no se usan regularmente por la presidencia. En la política de austeridad... por eso, por eso. Bueno, ustedes dicen que es contrario, bueno, pues digan lo que quieran".

"¿Le parece austero usar aviones privados?", se le insistió.

"Me parece que cuando se requiere un vuelo privado, hay que hacerlo, punto. O sea, no hay ninguna situación incorrecta. Es un avión bastante pequeño, por cierto, de cuatro plazas solamente. Pero no voy a caer en la insidia de decir que lo que hago no es austero", respondió.