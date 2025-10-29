Semar realiza operativo de rescate tras ataque a narcolancha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es un asunto humanitario y del derecho internacional en el mar el operativo de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina (Semar) de un sobreviviente que viajaba en una de las lanchas que supuestamente llevaba droga y que fueron atacadas por fuerzas de Estados Unidos en aguas internacionales.

"Es un asunto humanitario y además parte del derecho internacional en el mar", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina.

Ayer martes, la Secretaría de Marina informó que en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de Estados Unidos, la Semar atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 450 millas al suroeste de Acapulco (830 kilómetros) para salvaguardar la vida humana en la mar.

La Secretaría de la Marina indicó que esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima.

Sheinbaum enfatizó que el operativo no solo es una cuestión de seguridad, sino que también se enmarca dentro de los derechos humanos y el respeto a la vida. La presidenta hizo un llamado a la cooperación internacional en este tipo de situaciones, subrayando la importancia de la solidaridad entre naciones.

La Semar ha manifestado su compromiso de actuar en cumplimiento de las normativas internacionales, asegurando que la vida humana es una prioridad en sus operaciones.

El ataque a la narcolancha ha generado un debate sobre la intervención de fuerzas extranjeras en aguas nacionales y la necesidad de un marco legal que regule estas acciones. La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a seguir informando sobre el desarrollo de la situación y las acciones que se tomen en consecuencia.