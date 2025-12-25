México pide solución pacífica a crisis en Venezuela ante la ONU

México ha elevado su posición diplomática sobre la crisis en Venezuela ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU). Héctor Vasconcelos, representante permanente del país, instó a buscar una solución "pacífica, democrática y negociada" frente a la escalada de la campaña militar de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. La intervención mexicana prolonga la postura que la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido en la última semana, basada en los principios de no intervención y solución pacífica de controversias consagrados en la Carta de la ONU.

¿Qué declaró Héctor Vasconcelos sobre Venezuela?

Durante su intervención, Vasconcelos subrayó que corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político y que la ONU debe activar los mecanismos de prevención de conflictos previstos en el artículo 33 de la Carta. "Cuando la paz internacional se ve amenazada, corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y actuar, siempre en estricto apego al derecho internacional", afirmó el delegado mexicano.

Sheinbaum ya había dejado clara la postura de México en sus conferencias mañaneras, instando al organismo internacional a actuar para "evitar un derramamiento de sangre" y ofreciendo incluso el territorio mexicano para posibles negociaciones. La escalada militar estadounidense ha dejado más de 100 muertos en ataques contra presuntas narcolanchas venezolanas, mientras altos cargos del Gobierno de Maduro fueron incluidos por la Casa Blanca en la lista de terroristas internacionales.

Acciones de México en el Consejo de Seguridad de la ONU

El conflicto se intensificó la semana pasada cuando Estados Unidos ordenó el bloqueo de petroleros venezolanos, provocando la reacción de China, principal destino del crudo de Venezuela, y de Rusia, que reiteró su respaldo al régimen de Caracas. Cerca de 700.000 barriles diarios del petróleo venezolano se exportan a China, mientras que Moscú ha ofrecido cooperación contra el bloqueo estadounidense, reafirmando su apoyo en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU.

El delegado mexicano concluyó su intervención solicitando al Consejo que oriente los esfuerzos de paz y al secretario general del organismo que utilice sus buenos oficios para desescalar tensiones, promover el diálogo y generar condiciones para una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional. La postura de México se produce en un contexto sensible, marcado por la presencia de drones militares estadounidenses en el Golfo de México y la creciente presión internacional sobre Venezuela.