México-Canadá refuerzan alianza

Tras el encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el primer ministro canadiense Mark Carney en septiembre pasado, México y Canadá dan seguimiento al Plan de Acción acordado.

El jueves se realizó en la Cancillería la Primera Reunión de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá con lo que inician "una nueva etapa de colaboración a través de su Asociación Estratégica Integral con más de 80 años de relaciones diplomáticas".

"México y Canadá elevan su cooperación bilateral en sectores prioritarios que contribuyen al desarrollo y bienestar compartido de ambos pueblos", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

¿Qué se discutió en la reunión?

Durante la reunión, se abordaron temas clave para fortalecer la cooperación bilateral en áreas como comercio, medio ambiente y seguridad. Ambas naciones buscan mejorar sus lazos y trabajar en conjunto para enfrentar desafíos comunes.

¿Quiénes participaron en la reunión?

Roberto Velasco, encargado de la SRE por la licencia temporal del canciller Juan Ramón de la Fuente, encabezó la delegación mexicana. La participación de altos funcionarios de ambos países resalta la importancia de esta reunión en el contexto de las relaciones diplomáticas entre México y Canadá.