Sheinbaum descarta aumento de agentes de EU en México tras reunión con Marco Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no pidió que aumentará el número de agentes de ese país en México para combatir al narco.

En su conferencia mañanera, la Mandataria dijo que sostuvo ayer una reunión cordial con el funcionario de Donald Trump y se establecieron lineamientos para la cooperación binacional en seguridad.

Pero indicó que la presencia de agentes estadounidenses seguirá bajo las mismas condiciones establecidas en el Gobierno de AMLO, así como lo estipulado en la Ley de Seguridad Nacional.

-¿El Secretario de Estado le pidió que pudiera haber más agentes de EU en territorio (mexicano) para el combate al narco?, se le preguntó.

"No, no", respondió desde Palacio Nacional, donde fue el encuentro con Rubio.

-¿No lo planteó?, se le insistió.

"No, no fue tema, ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro País, tenemos una Constitución que habla de ello y la Ley Nacional de Seguridad, entonces no fue tema en la plática", reiteró.

Sheinbaum dijo que se acordó con Rubio establecer el intercambio de información para la detención de presuntos criminales, el tráfico de drogas y de armas.

Asimismo, dijo que se trataron temas sobre la capacitación de agentes mexicanos en EU y para que los de ese país tengan adiestramiento en el Plan DN-III.

-¿La capacitación para el caso de los (agentes) mexicanos en qué rubros va a ser?, se le consultó.

"Pues en temas que ha habido históricamente, se pueden ir las Fuerzas Armadas a capacitarse en algunos temas a EU y ellos pueden venir aquí a capacitarse, es parte, digamos de la cooperación y colaboración de ambas Fuerzas Armadas", dijo.

-¿Combate a drogas?

"Sí, pues capacitaciones relacionadas con uso de equipamiento, en fin", señaló.

La titular del Ejecutivo federal dijo que el convenio suscrito con el Secretario de Estado se basa en la responsabilidad compartida y diferenciada y confianza mutua.

Señaló que se le mostraron cifras sobre cómo se ha reducido la migración y avances en seguridad.