Pide Claudia a Ministros que no se corrompan

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no se corrompan ni respondan a intereses particulares, sino a la ciudadanía.

En su conferencia mañanera, la Mandataria destacó la renovación del Poder Judicial por el voto popular, pero planteó que el objetivo de todos los juzgadores será no inclinarse por el dinero.

"Es un cambio de era en el Poder Judicial, es una transformación muy profunda, muy profunda, no hay ningún otro País en el mundo que haya hecho una transformación así en el Poder Judicial.

"Y el objetivo que tiene es que todos los que forman parte y todas los que forman parte del PJ, respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el Poder Judicial, sino la justicia, la impartición de justicia", urgió desde Palacio Nacional.

Sheinbaum confió en que el nuevo Poder Judicial será mejor que el anterior porque fueron electos por el pueblo y dijo que su desafío es garantizar la impartición de justicia en México.

"Y además, tienen un reto, que es en efecto, demostrar que hay impartición de justicia en México y creo que lo van a cumplir, así que es un buen momento para el País", añadió.

Ayer asumieron los nueve ministros de la SCJN electos en los comicios judiciales de junio. La Presidenta acudió a la sesión solemne en que se instaló el nuevo Pleno.

Hugo Aguilar, Ministro presidente y ex funcionario del Gobierno federal, dijo que se solicitará que los ministros ganen menos que la Mandataria.