Gobierno suma más de 2 mil piezas arqueológicas restituidas

En el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se registró la restitución de más de dos mil piezas culturales.

Acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores

En este marco, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 52 piezas arqueológicas dadas voluntariamente por particulares que contactaron a la embajada de México en Estados Unidos y a los consulados en Nueva York, Sacramento y San Francisco.

Detalles sobre las piezas culturales restituidas

De acuerdo con la SRE y el INAH, este lote de objetos presenta rasgos estilísticos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca, y fueron elaborados entre los años 500 a.d.e y 1521 d.n.e. Tras los dictámenes elaborados por los especialistas del INAH, se concluyó que, de conformidad con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, dichos bienes pertenecen al patrimonio cultural de la nación.

Compromiso del gobierno con el patrimonio cultural

La Secretaría y el Instituto destacaron que esta administración "tiene a la defensa del patrimonio cultural y de nuestras raíces como uno de los ejes rectores de su política exterior". "El Gobierno de México reitera su compromiso con preservar la identidad cultural de las y los mexicanos, y continuar con el trabajo interinstitucional y la cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y restituirlos a sus lugares de origen", agregaron.