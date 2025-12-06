Desaprueba 51% respuesta sobre el caso Carlos Manzo

Más de la mitad de la población en México considera que la respuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue insuficiente. De acuerdo con una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio, el 51% de los consultados calificó como mala o muy mala la reacción del Ejecutivo federal tras el ataque ocurrido durante las celebraciones de Día de Muertos en Michoacán.

¿Qué opinan los ciudadanos sobre la respuesta del Gobierno?

El crimen conmocionó al país por la violencia del atentado y por la participación de un joven de 17 años, adicto a metanfetaminas, que actuó bajo presuntas órdenes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque los responsables materiales están muertos —el atacante abatido tras ser sometido, y sus dos cómplices localizados sin vida días después—, hasta ahora se desconoce el motivo del ataque y la identidad de los autores intelectuales.

La ciudadanía también expresa escepticismo respecto a la posibilidad de que el caso sea esclarecido plenamente. Solo el 34% de los encuestados cree que las autoridades castigarán a todos los involucrados, mientras que el 37% considera que solo algunos serán procesados, y un 24% piensa que no habrá justicia para ninguno de los responsables.

Detalles sobre el asesinato del alcalde Carlos Manzo

La encuesta, aplicada entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre a 1.201 personas, también confirma que la inseguridad sigue siendo la principal preocupación nacional. El 51% de los participantes señaló a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado como el mayor problema que enfrenta el país, un resultado idéntico al registrado en el estudio de septiembre pasado.

Los datos evidencian además un recelo creciente hacia la estrategia gubernamental contra la violencia, anunciada como una política basada en investigación e inteligencia. Con cerca de 30.000 homicidios al año y una tasa de 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes, México mantiene uno de los niveles de violencia más altos de la región. A ello se suma el incremento de desapariciones, extorsiones y la expansión de grupos criminales en distintos territorios.

Percepción de la inseguridad y la estrategia gubernamental

En este contexto, solo el 5% de los encuestados identifica el combate a la delincuencia como el principal logro de la administración de Sheinbaum. Por el contrario, un 21% afirma que el Gobierno no ha enfrentado adecuadamente este problema y un pequeño porcentaje, el 3%, incluso señala que el Ejecutivo "no pone un alto" al crimen o se ha visto cercano a grupos del narcotráfico, según la percepción ciudadana.

Finalmente, más de la mitad de los consultados considera que la seguridad y el combate a la corrupción han empeorado en los primeros 14 meses de gobierno. La población sigue reportando como principales amenazas los asaltos callejeros, robos a casa habitación, robos a negocios y el robo de autopartes, mientras que los asesinatos y ejecuciones se mantienen como la segunda gran preocupación nacional.