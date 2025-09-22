Sheinbaum prevé ruptura PAN-PRI y anticipa regreso de alianza con MC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) pondrá en pausa su alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y buscará recuperar el frente político que sostuvo en 2018 con Movimiento Ciudadano (MC), al que llamó de manera irónica "MCPAN".

En conferencia de prensa, la mandataria cuestionó la coherencia de los movimientos opositores y recordó que aquella coalición de 2018 impulsó la candidatura presidencial de Ricardo Anaya.

"No sé si han visto que dice el PAN que va a poner en pausa su alianza con el PRI. Dicen por ahí también que más bien van a recuperar su alianza del 2018. O sea, ¿cuál fue la alianza del 2018? ¿Quién postuló Anaya? ¿Y quién más? Que van a recuperar esa alianza, dice. Va a ser McPan", expresó.

En tono crítico, Sheinbaum ironizó sobre el papel del dirigente nacional priista, Alejandro Moreno "Alito", y la relación con el blanquiazul.

"¿Y el PRI? ¿No les parece raro todo esto? Todo este show de Alito. No, imagínense el cartel inmobiliario, o sea, ¿quién se quiere aliar con el cartel inmobiliario? Digo, es mi opinión personal. Pero también las alianzas, las coaliciones, todo está a discusión", sostuvo.

La presidenta agregó que los liderazgos de oposición carecen de proyecto de nación y que las coaliciones han quedado reducidas a un "ajuste de intereses", mencionando también el retorno de Ricardo Anaya a la política tras permanecer fuera del país.