Claudia Sheinbaum expresa solidaridad a víctimas de la Masacre de Tlatelolco de 1968

En el marco del 2 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad a familiares de las víctimas de la Masacre de Tlatelolco de 1968, y recordó que hace un año se publicó un decreto para ofrecer una disculpa pública por los hechos ocurridos.

"(...) este hecho desde nuestro punto de vista histórico que realizamos hace un año a los familiares, víctimas, muchos de ellos ya fallecidos es nuestra solidaridad, obviamente a quienes fallecieron aquel 2 de octubre y a todos los presos políticos, entonces nuestra solidaridad", indicó.

Señaló que siempre habrá un acercamiento con la Secretaría de Gobernación para todo lo que tiene que ver con el decreto que publicaron hace un año.

Recordó que hace un año se reconoció políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968, en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil, fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz.

Sheinbaum destacó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció a nombre y representación del Estado Mexicano una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana.