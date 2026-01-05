No creo que Trump tome muy en serio invasión a México: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no considera que el presidente Donald Trump tome en serio una posible invasión a México, como ha amenazado en diversas ocasiones.

"Son formas de hablar del presidente Trump. Yo no creo en la invasión. No creo ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio", dijo en conferencia de prensa de este lunes 5 de enero en Palacio Nacional.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la intervención de Trump?

Añadió que la inseguridad y la violencia que se vive en México, no se resolverá con una posible intervención de Estados Unidos en el país, como ocurrió en Venezuela, el fin de semana pasado.

"El problema de la inseguridad, la violencia en México, derivada de la delincuencia organizada, no se resuelve con una intervención. Nosotros hemos planteado una estrategia integral qué tiene que ver con la atención a las causas y la cero impunidad"; comentó.

Acciones de la autoridad ante la inseguridad en México

También señaló que ha rechazado en varias ocasiones la propuesta del presidente de Estados Unidos, para intervenir en México en contra de grupos criminales.

"Lo dijo él varias veces en las llamadas que hemos tenido, han sido casi 14 llamadas, si mal no recuerdo, él en varias ocasiones ha insistido en que el Ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme, primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario", expresó.