Juan Ramón de la Fuente revisa avances en nuevo modelo de atención consular

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), revisó los avances del nuevo modelo de atención consular de Canadá y Estados Unidos, en el marco de las redadas antiinmigrantes en territorio estadounidense.

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que se hizo "un cambio muy importante en los consulados porque había muchos cónsules que pensaban que su trabajo era la parafernalia de la diplomacia", el canciller De la Fuente sostuvo una reunión virtual con los representantes de México en el exterior.

Esto, también ante los nuevos nombramientos de cónsules de México en Estados Unidos "para dar seguimiento a las acciones consulares puestas en marcha".

"Durante el encuentro, se revisaron los avances en la implementación del Nuevo Modelo de Atención Consular, así como los programas de protección consular.

"Esto en seguimiento a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de velar permanentemente por los derechos de las y los mexicanos en el exterior", destacó la SRE.