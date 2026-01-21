Registro de chips busca frenar fraudes y extorsiones: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el registro de chips de telefonía móvil tiene como objetivo proteger a la ciudadanía frente a llamadas de fraude y extorsión.

Lo anterior al ser cuestionada que dichos delitos siguen siendo una de las principales problemáticas en materia de seguridad y que, en muchos casos, se originan desde centros penitenciarios.

¿Cuál es el objetivo del registro de chips de telefonía móvil?

Durante su conferencia, la mandataria explicó que esta medida forma parte de una estrategia integral para dificultar el uso anónimo de líneas telefónicas con fines delictivos y rechazó que se trate de un mecanismo de vigilancia contra la población.

"México es de los pocos países en el mundo donde los chips y los teléfonos se vendían sin identificación. ¿Y eso qué genera? Facilidad para cometer delitos como la extorsión telefónica y los fraudes, que es un tema que queremos atender", señaló.

Sheinbaum subrayó que el propósito central es que cada chip esté asociado a una persona, lo que permitirá dar seguimiento cuando un teléfono sea utilizado para la comisión de un delito.

"En la medida en que cada chip esté asociado a una persona, va a ser mucho más difícil usar el teléfono para extorsionar o defraudar. Si se comete un delito con un teléfono, que haya seguimiento e identidad ayuda a una mayor seguridad", afirmó.

Acciones del gobierno para combatir la extorsión telefónica

Ante los señalamientos sobre el ingreso de chips a los centros penitenciarios, la presidenta reconoció la gravedad del problema y señaló que forma parte de los temas que atiende el gabinete de seguridad, junto con el bloqueo de señales, el control de antenas y la prohibición del uso de dispositivos de comunicación en cárceles.

Asimismo, destacó la importancia de acompañar el registro telefónico con campañas de difusión para alertar a la población sobre prácticas de prevención, como evitar contestar llamadas de números desconocidos, especialmente aquellas provenientes del extranjero.

"Son 154 millones de teléfonos en el país para una población de alrededor de 130 millones de personas. Eso quiere decir que hay quienes tienen dos o tres teléfonos. Por eso es importante que no contestemos llamadas de números que no tenemos identificados", apuntó.

Reacciones sobre la privacidad en el registro de celulares

Sheinbaum también respondió a las críticas que señalan que el registro de chips vulnera la privacidad de las personas y aclaró que los datos no serán resguardados por el gobierno, sino por las propias empresas telefónicas.

"Los registros los tienen las telefónicas, ni siquiera los va a guardar el gobierno. El acceso a esa información sólo se solicita cuando hay la comisión de un delito. No se trata de investigar a la gente", enfatizó.

EL UNIVERSAL publicó este lunes que a menos de una semana de haberse lanzado el registro de celulares, en las redes sociales ya se creó un mercado negro donde se venden en 27 pesos chips de líneas celulares ya inscritos y listos para usarse, y así burlar la nueva disposición oficial.